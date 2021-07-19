Россиянка заплатила 300 тысяч рублей за должность министра

Жительница Великого Новгорода, которая работала в региональном Министерстве финансов, захотела возглавить ведомство. Мошенник пообещал ей посодействовать в быстром продвижении по карьерной лестнице. Его «услуги» обошлись женщине в 300 тысяч рублей, а всего он просил 700 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

«В мае 2021 года подозреваемая на личный телефонный номер получила звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее кандидатуру утвердили на должность министра финансов Новгородской области, но для ускорения процесса назначения на должность ей необходимо заплатить 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что новгородка успела перевести обманщику только 300 тысяч. Злоумышленника задержали и арестовали по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Он признал вину. Против его жертвы завели дело по статье УК РФ «Дача взятки».

Мужчину решили заключить под стражу, так как он может скрыться и продолжить добывать деньги преступным путем. Он нигде не работает и официального источника дохода у него нет.