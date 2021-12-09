Россиянка рассказала об избиении бывшим мужем и похищении ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина избил свою жену и похитил их общего четырехлетнего ребенка. Пострадавшая от бывшего мужа Марина рассказала «360», что он напал на них по дороге в детский сад.

«Мы шли с сыном в детский сад. Константин подошел сзади, подошел к ребенку, попытался его вырвать у меня, потом начал наносить мне кулаками удары в лицо. Несколько серий было таких ударов, после чего я упала без сил. И он забрал ребенка и скрылся на автомобиле», — рассказала Марина.

После нападения у женщины зафиксировали оскольчатый перелом костей носа, рваную рану лица и сотрясение головного мозга.

По словам Марины, Константин уже четвертый раз похищает мальчика. После одного из похищений ему выписали протокол об административном нарушении, но его не привлекли, потому что прошел срок привлечения два месяца.

Последний раз он похищал ребенка в конце 2020 года. Полиция завела разыскное дело, а следственные органы СК России возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ребенка нашли в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти у бабушки по отцовской линии.

Женщина не знает мотивов похищения. Однако он говорил ей, что хочет воспитывать и растить ребенка.

Сейчас полиция разыскивает мужчину, сообщили в МВД.