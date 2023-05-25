Криминал 25 мая 2023, 18:56 Россиянка пыталась забить брата табуреткой из-за старых обид МВД: женщина избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид в Тюмени РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщина избила брата деревянной табуреткой в Тюмени. Нападение произошло на фоне старых обид, сообщила пресс-служба регионального МВД России.

По предварительным данным, во время застолья родственники поругались. Словесный конфликт перерос в потасовку. Тогда женщина схватила табуретку и стала бить ею 37-летнего брата по голове.

Реклама

Мужчину госпитализировали. После этого о случившемся стало известно полицейским.

Правоохранители задержали жительницу Тюмени и завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее житель Московской области получил два года тюрьмы за избиение пермяка детским деревянным стулом. Следствие установило, что между мужчинами возникла ссора и злоумышленник несколько раз ударил стулом своего оппонента.