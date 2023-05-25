25 мая 2023, 18:56
Россиянка пыталась забить брата табуреткой из-за старых обид
МВД: женщина избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид в Тюмени
Женщина избила брата деревянной табуреткой в Тюмени. Нападение произошло на фоне старых обид, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
По предварительным данным, во время застолья родственники поругались. Словесный конфликт перерос в потасовку. Тогда женщина схватила табуретку и стала бить ею 37-летнего брата по голове.
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Мужчину госпитализировали. После этого о случившемся стало известно полицейским.
Правоохранители задержали жительницу Тюмени и завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Ранее житель Московской области получил два года тюрьмы за избиение пермяка детским деревянным стулом. Следствие установило, что между мужчинами возникла ссора и злоумышленник несколько раз ударил стулом своего оппонента.
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