Эксклюзив 06 июля 2023, 00:16 Россиянка пыталась сжечь тело сожителя, убитого бывшим мужем СК: жительница Подмосковья пыталась сжечь труп убитого бывшим мужем сожителя Телеканал «360»

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Семейная драма в деревне Марьино городского округа Солнечногорск закончилась убийством. Местная жительница не выдержала постоянного пьянства и угроз со стороны своего сожителя и пригласила в дом своего бывшего супруга. Но тройственный союз просуществовал недолго. Мужчины схватились за ножи. Сожитель от полученных ран скончался на месте, а бывшего супруга увезли на скорой. Подробности истории «360» рассказали соседи.

По их словам, женщина, несмотря на свое медицинское образование, зарабатывала массажем, а зимой подрабатывала на заправке. Ей очень были нужны деньги, чтобы поднимать сына. После развода она встретила нового мужчину, с которым начала жить. Но гражданский муж оказался пьющим дебоширом.

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«Он неадекватный был, когда выпьет. Кровать выкидывал на улицу, посуду бил. Из дома ее выгонял», — рассказал один из соседей.

По словам собеседника, женщина несколько раз вызывала полицию, чтобы хоть немного отдохнуть от постоянных скандалов, но долго сожителя в отделе не держали и он постоянно возвращался. Тогда она и придумала пригласить в дом своего бывшего мужа, чтобы он ее защищал. Но во время очередного распития спиртного между мужчинами завязалась поножовщина.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что скандал начался во время распития спиртных напитков. Во время ссоры мужчины подрались, а потом нанесли друг другу ножевые ранения. От полученных ран один из них скончался на месте, а второго забрала в больницу скорая, которую вызвала сожительница убитого.

Чтобы избавиться от трупа, женщина обратилась к рабочим с соседнего участка. Она попросила их выкопать яму, чтобы спрятать тело. Но они отказались и вызвали полицию. До визита правоохранителей женщина попыталась сжечь труп. На месте полицейские нашли тело с ножевыми ранениями и признаками воздействия огня.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Криминалисты назначили серию экспертиз, а также начали выяснять все обстоятельства случившегося.