Россиянка пыталась нелегально провезти в Эстонию 112 килограммов парфюмерной продукции
В Ивангороде задержали женщину, которая «забыла» задекларировать 9298 образцов косметики, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Кингисеппской таможни.
Автомобильный пропускной пункт в Ивангороде предотвратил контрабанду.
Женщина пыталась провезти в Эстонию 9298 штук незадекларированной косметической продукции весом более 112 килограммов. По ее словам, косметику российского производства она приобрела как пробник для продвижения в Эстонии.
Продукцию она собиралась раздавать, чтобы продвигать бренд в Европе.
Кингисеппская таможня возбудила административное дело. Выяснить детали этого происшествия должна товароведческая экспертиза.