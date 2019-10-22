Россиянка пыталась нелегально провезти в Эстонию 112 килограммов парфюмерной продукции

Автомобильный пропускной пункт в Ивангороде предотвратил контрабанду.

Женщина пыталась провезти в Эстонию 9298 штук незадекларированной косметической продукции весом более 112 килограммов. По ее словам, косметику российского производства она приобрела как пробник для продвижения в Эстонии.

Продукцию она собиралась раздавать, чтобы продвигать бренд в Европе.

Кингисеппская таможня возбудила административное дело. Выяснить детали этого происшествия должна товароведческая экспертиза.