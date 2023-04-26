Криминал 26 апреля 2023, 05:42 Россиянка пробила сыну голову феном из-за бутылки самогона Жительница Липецкой области феном пробила сыну голову из-за бутылки самогона Pxhere

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Жительница Липецкой области избила сына феном за спрятанную бутылку самогона. Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Об этом сообщило издание GOROD48 со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Все произошло в начале января. Ребенок большую часть времени проживает в интернате, но тогда 15-летний парень находился с матерью. Женщина забрала мальчика к себе на время новогодних каникул.

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Конфликт между матерью и сыном произошел на почве того, что ребенок якобы спрятал от женщины ее бутылку с самогоном. При этом сам мальчик отрицал этот факт. Тогда женщина толкнула ребенка, в ответ он сделал тоже самое.

Женщина разозлилась и стала срывать со стен праздничные гирлянды. После этого она взяла фен и ударила им подростка по голове. У ребенка потекла кровь, он позвонил родственникам и рассказал о произошедшем. Те вызвали полицейских.

Правоохранители отвезли ребенка в больницу. Медики диагностировали у мальчика ушибленную рану в лобно-теменной области головы, ему наложили швы.

Женщина в суде признала свою вину.

Жителя Барнаула ранее задержали за избиение своей сожительницы и ее дочери. Девочку с множественными травмами доставили в реанимацию. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда ребенку.