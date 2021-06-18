Россиянка получила ожоги и потеряла ребенка из-за неаккуратности мангальщика

Жительница города Тарко-Сале (ЯНАО) получила тяжелые ожоги и лишилась ребенка из-за неаккуратности мангальщика. Это произошло во время праздничных гуляний в городе. О случившемся сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Женщина находилась рядом с шашлычной палаткой. Мангальщик хотел разжечь огонь с помощью жидкости для розжига. Из-за порыва ветра жидкость попала на местную жительницу. Она получила тяжелые ожоги. После пострадавшая узнала, что была беременна, но из-за полученных травм потеряла ребенка. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Специалисты оценивают качество оказываемых мужчиной услуг и степень его вины.