Россиянка получила 9 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в Белоруссии
Женщину из России приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками в белорусских городах Витебске и Могилеве. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным Daily Storm, россиянка попыталась скрыться в родной стране, но ее все равно задержали и завели уголовное дело.
«В суде установлено, что, находясь в городе Витебске, она продала 0,85 грамма героина», — рассказали в Генпрокуратуре России.
Также в Могилеве она продала метадон массой 0,801 грамма. Известно, что на этом женщина заработала более двух миллионов белорусских рублей.