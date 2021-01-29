Россиянка получила 9 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в Белоруссии

По данным Daily Storm, россиянка попыталась скрыться в родной стране, но ее все равно задержали и завели уголовное дело.

«В суде установлено, что, находясь в городе Витебске, она продала 0,85 грамма героина», — рассказали в Генпрокуратуре России.

Также в Могилеве она продала метадон массой 0,801 грамма. Известно, что на этом женщина заработала более двух миллионов белорусских рублей.