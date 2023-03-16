Криминал 16 марта 2023, 18:42 Россиянка погибла от руки ревнивого сожителя Следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве жительницы Электростали РИА «Новости»

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Тело женщины со смертельными травмами в области головы нашли в подъезде дома на улице Тевосяна в Электростали. По подозрению в убийстве правоохранители задержали сожителя погибшей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК в своем Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина до смерти забил сожительницу в ходе ссоры на почве ревности.

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Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Мать подозреваемого в беседе с «360» заявила, что раньше не слышала о ссорах сына и его возлюбленной. Дать более подробный комментарий она отказалась.