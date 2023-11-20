Криминал 20 ноября 2023, 17:49 Россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами Жительница Белгорода продала квартиру и перевела мошенникам 15 млн рублей РИА «Новости»

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Жительнице Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. После разговора с ним женщина лишилась квартиры и всех своих накоплений, сообщил сайт kp.ru.

Собеседник смог убедить 57-летнюю пенсионерку продать квартиру. С ней также связывался якобы сотрудник правоохранительных органов.

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После этого жительница Белгорода перевела все вырученные от продажи деньги и накопления аферистам. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас личности злоумышленников устанавливают.

Ранее жертвой мошенников стала бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина. Пенсионерка потеряла 800 тысяч рублей после того, как поверила «работнику Центробанка». Он убедил женщину в том, что ее сбережения со счетов пытаются похитить преступники.