Криминал 27 февраля 2024, 10:35 Россиянка несколько месяцев избивала дочь на Алтае Многодетная мать получила условный срок за избиение дочери в Горно-Алтайске РИА «Новости»

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В Горно-Алтайске 35-летней женщине вынесли приговор за истязание дочери и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта по май 2023 года многодетная мать истязала свою 13-летнюю дочь. Женщина систематически наносила ребенку побои — руками, ремнем — и хватала за волосы.

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Как стало известно, поводами для издевательств стало то, что она якобы не слушалась родительницу и приносила плохие оценки из школы. Однажды девочка не выдержала и рассказала своему классному руководителю о жестоком обращении. Работники образовательного учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

«Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», — добавили в ведомстве.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор пока не вступил в законную силу.

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