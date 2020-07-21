Россиянка написала пин-код на обороте карты и лишилась почти 600 тысяч рублей

На Сахалине женщина лишилась более чем полумиллиона рублей из-за своей беспечности. Сначала она потеряла сумку с банковской картой, а потом — хранящиеся на ней деньги. Нашедший кредитку смог обналичить средства, поскольку пин-код был написан на обороте.

Потерю обнаружила 52-летняя жительница Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Сахалинской области, и обратилась в полицию за помощью.

Со счета сахалинки кто-то снял 285 тысяч рублей, потом произошло списание еще 303 тысяч — деньги пошли на оплату различных покупок. Беспрепятственно пользоваться банковской картой неизвестный смог, поскольку женщина хранила пин-код на ее оборотной стороне.

Стражи порядка выяснили личность предполагаемого преступника. Оказалось, деньгами сахалинки пользовался 35-летний мужчина. У него уже есть судимость за кражу. Подозреваемого задержали и доставили в полицейское отделение.

Выяснилось, что злоумышленник нашел потерянную карту и сразу же проверил, сколько на ней денег. Потом он снял крупную сумму, а остальное спустил ночью на развлечения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.