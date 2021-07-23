Россиянка бросила семерых детей и попала под статью

Москвичка бросила семерых детей в поселке Брикет Рузского городского округа. Это не первый раз, когда она оставляет их без присмотра. Против женщины завели уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«У женщины на иждивении находятся семь несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», — рассказала начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Сначала полиция провела проверку сообщения о брошенных детях, составила административный протокол и направила его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рузского городского округа.

В начале июля в Нижнем Новгороде детей-инвалидов бросили под дождем во время экскурсии.