Россиянину отменили оправдательный приговор за сексуальное насилие над дочкой

«Приговор суда первой инстанции отменен», — заявил в разговоре с агентством представитель суда.

Дело вновь рассмотрит Бугульминский городской суд, но уже в другом составе.

Громкая история из Татарстана не оставила никого равнодушным. Она произошла еще в октябре 2019 года. Сергей, оставшись с 1,5 годовалой малышкой один, в какой-то момент позвонил жене Анне и рассказал о кровотечении у ребенка. Причем скорую помощь он долгое время вызывать не хотел.

В итоге девочку отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи, в том числе и гинеколог. Последний рассказал о травмах, которые свидетельствуют о насилии над ребенком. Девочке потребовалась операция.

По факту произошедшего открыли уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Анна сама написала заявление в полицию и потребовала привлечь мужа к уголовной ответственности. Его отпустили под домашний арест. Поначалу он отрицал обвинения в свой адрес. Его супруга во время процесса изменила показания. В итоге, несмотря на признательные показания Сергея и доказательную базу, обвиняемого оправдали.