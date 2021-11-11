Россиянину дали почти 5 лет колонии за сообщения о минировании аэропорта

Неоднократно судимый мужчина из Коми получил четыре года и 10 месяцев колонии строгого режима за неоднократное «минирование» хабаровского аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«Железнодорожный районный суд Хабаровска признал его виновным <…> и приговорил к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, с июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта имени Невельского в Хабаровске регулярно поступали сообщения об угрозах взрыва. Каждый раз из здания эвакуировали пассажиров и персонал. Из-за этого постоянно задерживали рейсы.

Следствие установило, что осужденный отправлял письма через приложение на смартфоне, которое скрывало его IP-адрес. Сотрудники СК доказали, что он причастен к 18 таким сообщениям.

В октябре жителя Новосибирска задержали за угрозу взорвать аэропорт Толмачево, он требовал выдворить всех иностранцев из города.