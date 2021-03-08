Россиянина зарезал сосед из-за украденных ботинок

Жителя Усолья-Сибирского обвинили в убийстве соседа по общежитию. Он зарезал мужчину во время ссоры из-за украденных ботинок. В итоге суд заключил убийцу под стражу.

«Усольский городской суд избрал меру пресечения связанную с временной изоляцией от общества в виде заключения под стражу в отношении 67-летнего ранее неоднократно судимого жителя одного из общежитий города», — сообщила пресс-служба суда.

В день убийства мужчина пришел к своему соседу, обвинив его в краже ботинок. Накануне он нашел пропавшую обувь в соседской комнате. Мужчина потребовал вернуть ботинки, после чего вспыхнула ссора. Во время конфликта сосед ударил мужчину кулаком, а затем получил удар ножом, спрятанным в рукаве.

«После чего он вытер нож об одежду своей жертвы и ушел. Сожительница потерпевшего вызвала скорую помощь, однако от полученного ранения 51-летний мужчина скончался в больнице», — уточнили в суде.

Во время заседания обвиняемый не стал отрицать свою вину, но заявил, что убил соседа случайно. Мужчина просил не сажать его в тюрьму, а отпустить под домашний арест. Суд в итоге отправил обвиняемого под стражу. Кроме того, свидетели и потерпевшая заявили, что опасаются за свою жизнь и призвали лишить обвиняемого свободы.