Россиянина задержали за призывы убивать полицейских в соцсетях

Жителя Приморского края задержали за публикацию роликов в TikTok, в которых он призывал убивать полицейских. На него завели уголовное дело.

По данным ТАСС, на видео мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он призывал людей формировать партизанские отряды и идти убивать полицейских.

В пресс-службе краевого УМВД РФ отметили, что он уже был судим три раза. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее безработный мужчина ударил ножом в лицо пенсионерку в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Примерно в 10:00 правоохранители получили сообщение о нападении на женщину в подъезде дома на Ленинградской улице. Приехавшие на место полицейские задержали подозреваемого 1984 года рождения.

Согласно предварительным данным, мужчина поссорился с пенсионеркой, избил и ударил ее ножом. Врачи скорой помощи забрали пострадавшую. Пожилую петербурженку в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Медики диагностировали у женщины резаную рану подбородка, проникающую в полость рта. Также у пострадавшей зафиксирована гематома левой щеки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.