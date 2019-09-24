Россиянина задержали за перевозку в Китай женьшеня из Красной книги
«Более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 миллионов рублей изъяли сотрудники дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе. Женьшень скрытно пытался вывезти в КНР российский водитель автобуса», — сообщили в таможне.
У пассажиров в Домодедово конфисковали почти 200 редких змеиных шкурПодробнее
Свертки с 544 корнями женьшеня нашли в багажном отделении автобуса. По словам водителя, он положил их туда по просьбе гражданина Китая за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Всего в автобусе нашли 10,166 килограмма женьшеня.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на семь лет, а также штраф в миллион рублей.
Женьшень настоящий (Panax ginseng) занесен в Красную книгу России и является стратегически важным ресурсом, добавили в таможне.