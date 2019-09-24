Россиянина задержали за перевозку в Китай женьшеня из Красной книги

Россиянин попытался незаконно вывезти в Китай дикий женьшень на 18 миллионов рублей. За попытку провезти через границу растение из Красной книги России нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

«Более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 миллионов рублей изъяли сотрудники дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе. Женьшень скрытно пытался вывезти в КНР российский водитель автобуса», — сообщили в таможне.

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Свертки с 544 корнями женьшеня нашли в багажном отделении автобуса. По словам водителя, он положил их туда по просьбе гражданина Китая за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Всего в автобусе нашли 10,166 килограмма женьшеня.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на семь лет, а также штраф в миллион рублей.

Женьшень настоящий (Panax ginseng) занесен в Красную книгу России и является стратегически важным ресурсом, добавили в таможне.