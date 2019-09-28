Россиянина задержали в Испании по запросу США

С того времени подозреваемого посетил сотрудник российского консульства. Делом россиянина занимается местный адвокат, сообщили в посольстве. Там добавили, что «внимательно следят за развитием ситуации».

Ранее газета Las Provincias писала, что гражданин России Александр К. прилетел в Валенсию с женой и сыном. Его задержали по запросу ФБР сразу после выхода из самолета.

Россиянин признался в крупнейшей краже банковских данных Подробнее

США выдали международный ордер на его арест, заподозрив в «участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивых документов».

На днях в суде Нью-Йорка выступил россиянин Андрей Тюрин, которого годом ранее экстрадировали в США из Грузии. Тюрин признал вину в совершении кибератак на банк JPMorgan и другие американские финансовые структуры.

По данным Секретной службы США, Тюрин входил в международную преступную группировку, которая смогла похитить данные более 100 миллионов человек, 80% из них были клиентами JPMorgan.