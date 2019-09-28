  • Россиянина задержали в Испании по запросу США

    28 сентября 2019, 04:54

    Кирилл Фролов

    В аэропорту испанского города Валенсия задержали гражданина России. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в посольстве РФ в Мадриде. Задержание было проведено 20 сентября по запросу США.
    Россиянина задержали в Испании по запросу США

    С того времени подозреваемого посетил сотрудник российского консульства. Делом россиянина занимается местный адвокат, сообщили в посольстве. Там добавили, что «внимательно следят за развитием ситуации».

    Ранее газета Las Provincias писала, что гражданин России Александр К. прилетел в Валенсию с женой и сыном. Его задержали по запросу ФБР сразу после выхода из самолета.

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    США выдали международный ордер на его арест, заподозрив в «участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивых документов».

    На днях в суде Нью-Йорка выступил россиянин Андрей Тюрин, которого годом ранее экстрадировали в США из Грузии. Тюрин признал вину в совершении кибератак на банк JPMorgan и другие американские финансовые структуры.

    По данным Секретной службы США, Тюрин входил в международную преступную группировку, которая смогла похитить данные более 100 миллионов человек, 80% из них были клиентами JPMorgan.