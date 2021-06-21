Россиянина задержали в Германии по подозрению в работе на спецслужбы

Гражданина России задержали в Германии по подозрению в работе на спецслужб РФ. Об этом объявили в Генпрокуратуре.

Информации о том, в чем конкретно его подозревают, пока нет.

«В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы», — приводит ТАСС текст сообщения немецкого надзорного ведомства. Россиянин якобы передавал на родину некую секретную информацию и получал за это деньги, добавили в прокуратуре.

В мае в Польше задержали мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу России. Как рассказал пресс-секретарь министра, который координирует работу польских спецслужб, силовики задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в передаче российским спецслужбам информации, касающейся военной отрасли.

Также этой весной суд штата Вирджиния приговорил бывшего американского военного Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ.