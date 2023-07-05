Эксклюзив 05 июля 2023, 09:38 Обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ задержали в Екатеринбурге ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали жителя России по подозрению в государственной измене за финансирование ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Свердловской области.

«Проживающего за рубежом гражданина России задержали в аэропорту Екатеринбурга при попытке пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, 39-летний задержанный переводил деньги на специальный счет, используемый для сбора в поддержку ВСУ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи ведут уголовное производство по статье «Государственная измена», задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, управление ФСБ России по Свердловской области совместно с представителями пограничного управления ФСБ по Челябинской области пресекло незаконную деятельность гражданина Украины, ему предъявили обвинение в оказании финансовой помощи ВСУ.