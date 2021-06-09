Россиянина приговорили к 9 годам колонии за убийство гея в Москве

Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея в Москве, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Присяжные признали его виновным.

В ходе заседания коллегия присяжных единогласно признала Бережного виновным в совершении преступления. Но в своем вердикте присяжные указали, что он заслуживает снисхождения.

После обсуждения вердикта суд постановил приговорить его к девяти годам колонии. Отбывать наказание Бережной будет в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, летом 2019 года у Курского вокзала Бережной напал с ножом на двух человек. Очевидцы рассказали, что ему не понравилась их сексуальная ориентация. Один из пострадавших скончался.

В феврале 2020 года суд присяжных оправдал Бережного. Но приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. Повторное слушание по делу прошло 1 июня, подсудимый выступил с последним словом. После этого Бережной ушел на перерыв и не вернулся, оставив в здании суда паспорт. Заседание перенесли на 2 июня, но на него он снова не явился. В результате Бережного объявили в розыск. Через два дня Басманный суд поместил его под стражу.