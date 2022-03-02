Россиянина приговорили к 15 годам колонии за попытку убийства девочки

Суд городского округа Солнечногорск приговорил жителя Владимирской области к 15 годам строгого режима. Мужчину обвинили в покушении на убийство и изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Суд установил, что 11 сентября прошлого года мужчина напал на девочку в городском округе Солнечногорск. Он несколько раз ударил пострадавшую по лицу и отобрал мобильный телефон.

После этого злоумышленник схватил ребенка за шею и потащил в укромное место, чтобы задушить. На крик девочки сбежались прохожие, которые смогли отбить пострадавшую от рук злоумышленника.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По иску прокурора мужчина заплатит 400 тысяч рублей пострадавшей девочке за причиненный моральный вред. Приговор суда в законную силу не вступил.