Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд отправил россиянина Сергея Петушкова на 12 лет в колонию по обвинению в государственной измене. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. После освобождения у Петушкова будет еще два года ограничения свободы.

Максимальное наказание по такой статье — 20 лет заключения. Никаких подробностей по делу Петушкова нет. Известно только его гражданство. Задержали осужденного летом 2019 года. Заседания суда проходили в закрытом режиме из-за секретности.

В ноябре прошлого года Брянский областной суд приговорил к 13 годам за госизмену бывшего сотрудника российской организации, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота Юрия Ещенко. На работе он копировал секретные документы на комплексы вооружения, которые использует Северный флот. В какой-то момент осужденный связался с ЦРУ и попытался передать тайные сведения.