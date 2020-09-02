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    02 сентября 2020, 17:43

    Россиянина посадят пожизненно за убийство трех человек

    Дарья Морозова

    Жителя Москвы приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек в 2007–2008 годах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.

    По данным следствия, мужчина имел дело с одной из ОПГ. Известно, что в 2007 году обвиняемый убил предпринимателя и его телохранителя. В 2008 году он расстрелял машину предполагаемой жертвы, но в ней по случайности оказался сотрудник автомойки.

    Мужчину осудили за убийство трех человек и незаконное владение оружием.

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