Россиянина посадят пожизненно за убийство трех человек
Жителя Москвы приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек в 2007–2008 годах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.
По данным следствия, мужчина имел дело с одной из ОПГ. Известно, что в 2007 году обвиняемый убил предпринимателя и его телохранителя. В 2008 году он расстрелял машину предполагаемой жертвы, но в ней по случайности оказался сотрудник автомойки.
Мужчину осудили за убийство трех человек и незаконное владение оружием.