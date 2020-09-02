Россиянина посадят пожизненно за убийство трех человек

По данным следствия, мужчина имел дело с одной из ОПГ. Известно, что в 2007 году обвиняемый убил предпринимателя и его телохранителя. В 2008 году он расстрелял машину предполагаемой жертвы, но в ней по случайности оказался сотрудник автомойки.

Мужчину осудили за убийство трех человек и незаконное владение оружием.