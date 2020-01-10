Россиянина посадили на семь лет в тюрьму Германии
Ганзейский высший суд Германии приговорил 69-летнего Владимира Д. к семи годам лишения свободы за контрабанду товаров двойного назначения, сообщили «Известия» со ссылкой на сайт Deutsche Welle.
Суд доказал, что осужденный пытался обойти санкции Евросоюза. По данным издания, фирма россиянина экспортировала оборудование в Россию. С 2014 по 2018 годы компания ввозила товары в крупных масштабах. Всего в обход санкций фирма Владимира поставила продукции почти на два миллиона евро.
Помимо промтоваров мужчина поставлял в страну химическое соединение, содержащиеся в ракетном топливе и взрывчатке.