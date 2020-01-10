Россиянина посадили на семь лет в тюрьму Германии

Суд доказал, что осужденный пытался обойти санкции Евросоюза. По данным издания, фирма россиянина экспортировала оборудование в Россию. С 2014 по 2018 годы компания ввозила товары в крупных масштабах. Всего в обход санкций фирма Владимира поставила продукции почти на два миллиона евро.

Помимо промтоваров мужчина поставлял в страну химическое соединение, содержащиеся в ракетном топливе и взрывчатке.