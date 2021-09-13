Россиянина поймали с килограммом конопли «в подарок жене»

Полиция поймала жителя Немана с килограммом конопли. Мужчина заявил правоохранителям, что нес ее в подарок своей жене, рассказали в региональном ГУ МВД.

Подозрительного прохожего с пакетом на улице заметили сотрудники ДПС, когда он переходил проезжую часть, игнорируя ПДД. Когда инспекторы остановили его и попросили показать, что находится в пакете, он бросился бежать.

«Оказалось, причиной для спешки и дальнейшего бегства был пакет, в котором обнаружено наркосодержащее растение весом более килограмма. Это относится к крупному размеру», — отметила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Но уйти далеко беглецу не удалось, его задержали уже на соседней улице. К операции подключился оперативник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В присутствии понятых полицейские вскрыли пакет и достали и из него части растений со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что это конопля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.