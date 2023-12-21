Криминал 21 декабря 2023, 12:40 Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про терроризм Назвавшего себя террористом россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Пьяный россиянин, находясь на борту самолета, назвал себя террористом. За ложное сообщение его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ухтинского городского суда.

В ноябре мужчина отправился из Ухты в Москву на самолете. Во время предполетной подготовки бортпроводник попросил его занять свое место. Однако нетрезвый 50-летний житель Коми отреагировал на просьбу неожиданно: заявил, что является террористом, поэтому «задержки не избежать». Потом он сел в кресло и уснул.

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После слов о терроризме командир самолета вызвал на борт правоохранителей. Полицейские сняли с рейса жителя Коми. При обыске взрывчатых веществ у него не нашли.

«Действия правонарушителя квалифицированы судом <…> как ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей», — уточнили в суде.

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Житель Омска пытался изнасиловать проводницу в поезде. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.