Россиянина обвинили в незаконном обороте черной икры

У злоумышленника нашли большое количество рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры на сумму более 20 миллионов рублей.

По данным следователей, вместе с обвиняемым работали еще шесть человек.

Мужчина признал свою вину, максимальное наказание может составить восемь лет тюрьмы. На данный момент расследование продолжается, обвиняемый находится под домашним арестом.