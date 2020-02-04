Россиянина обвинили в незаконном обороте черной икры
Завели уголовное дело на астраханца, который незаконно приобретал, хранил и продавал водные биоресурсы, занесенные в Красную книгу. Об этом сообщил сайт «АиФ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.
У злоумышленника нашли большое количество рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры на сумму более 20 миллионов рублей.
По данным следователей, вместе с обвиняемым работали еще шесть человек.
Мужчина признал свою вину, максимальное наказание может составить восемь лет тюрьмы. На данный момент расследование продолжается, обвиняемый находится под домашним арестом.