    04 февраля 2020, 15:44

    Россиянина обвинили в незаконном обороте черной икры

    Дарья Морозова

    Завели уголовное дело на астраханца, который незаконно приобретал, хранил и продавал водные биоресурсы, занесенные в Красную книгу. Об этом сообщил сайт «АиФ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

    У злоумышленника нашли большое количество рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры на сумму более 20 миллионов рублей.

    По данным следователей, вместе с обвиняемым работали еще шесть человек.

    Мужчина признал свою вину, максимальное наказание может составить восемь лет тюрьмы. На данный момент расследование продолжается, обвиняемый находится под домашним арестом.