Россиянина и украинца задержали по подозрению в призывах к экстремизму в Крыму

Спецслужбы задержали двоих человек по подозрению в призывах к экстремизму на территории Крыма. По данным ФСБ, один из них оказался гражданином России, другой — гражданином Украины.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю. Их слова процитировал ТАСС.

22-летнего украинца задержали 19 сентября после того, как он какое-то время распространял на территории полуострова листовки. В них содержались призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности России.

Россиянина задержали 21 сентября. Житель Евпатории 1992 года рождения оказался причастен к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.

«У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного», — подчеркнули в пресс-службе.

Гражданин Украины прибыл в Крым «для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе». Силовики задержали его в рамках работы, которая проводится по предотвращению пропаганды терроризма и экстремистских акций со стороны украинских националистических сообщества на территории полуострова.

В пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю отметили, что обнаружили у него дома листовки экстремистского содержания и средства связи, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». На время расследования мужчину заключили под стражу.

Россиянина подозревают сразу по трем статьям. В их числе «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», а также «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

«Используя личную страницу социальной сети, разделяя и поддерживая деятельность украинских националистических группировок, [он] разместил материалы с угрозами осуществления взрыва административных зданий Республики Крым», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что россиянин, как и украинец, распространял агитационные листовки на территории полуострова. Его также заключили под стражу, следователи ищут возможных сообщников.