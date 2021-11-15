Граждане Узбекистана и россиянин задержаны после драки на овощной базе в Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки на овощной базе на Софийской улице», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении задержанных составили протоколы о побоях, о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от административного выдворения за пределы РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее крупная драка произошла в Домодедове. Конфликт, по предварительным данным, произошел между подростками и мигрантами.

Также большой резонанс получил случай с жителем Новых Ватутинок. Когда он гулял с ребенком, у него возник конфликт с несколькими мужчинами, произошла драка. Сначала в СМИ писали, что арестованными были приезжие. Позже в Кремле заявили, что в происходящем не увидели межнациональной подоплеки.