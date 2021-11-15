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    15 ноября 2021, 09:51

    Россиянина и мигрантов задержали после драки в Петербурге — СМИ

    РИА Новости: россиянина и мигрантов задержали после драки в Петербурге

    Наза Салех Захи

    Граждане Узбекистана и россиянин задержаны после драки на овощной базе в Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки на овощной базе на Софийской улице», — заявил собеседник агентства.

    Он отметил, что в отношении задержанных составили протоколы о побоях, о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от административного выдворения за пределы РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.

    Ранее крупная драка произошла в Домодедове. Конфликт, по предварительным данным, произошел между подростками и мигрантами.

    Также большой резонанс получил случай с жителем Новых Ватутинок. Когда он гулял с ребенком, у него возник конфликт с несколькими мужчинами, произошла драка. Сначала в СМИ писали, что арестованными были приезжие. Позже в Кремле заявили, что в происходящем не увидели межнациональной подоплеки.