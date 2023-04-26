26 апреля 2023, 10:58
Россиянина Довганя арестовали по делу о госизмене
Лефортовский суд арестовал фигуранта Довганя по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. С ходатайством об избрании такой меры пресечения обратилось ФСБ. Пока решение о заключении под стражу еще не вступило в силу, фигурант может его обжаловать, сообщил ТАСС.
Известно, что фамилия обвиняемого — Довгань. Имя и другие подробности дела пока неизвестны.
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Сотрудники ФСБ задержали его накануне, 25 апреля, а после обратились в суд с ходатайством об аресте.
Довгань обвиняется в совершение преступления по статье о государственной измене. Наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.
Официально арест фигуранта дела пока никак не прокомментировали.
Несколькими днями ранее ФСБ предъявила обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Он находится в СИЗО, с ним проводят следственные действия.
Суд
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