Важное 26 апреля 2023, 15:58 Россиянина арестовали за попытку примкнуть к ВСУ ФСБ сообщила об аресте россиянина в Белгородской области за попытку примкнуть к ВСУ РИА «Новости»

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Намеревавшегося уехать на Украину для участия в боях против российской армии мужчину задержали в Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

В ведомстве отметили, что в задержании пытавшегося попасть на Украину принимали участие сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

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«Задержан гражданин России 2003 года рождения, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

По ходатайству следователя суд отправил задержанного в изолятор временного содержания.

В минувший понедельник, 24 апреля, сотрудники российских спецслужб задержали готовившего теракт в Санкт-Петербурге участника запрещенной проукраинской группировки.

По данным ФСБ, злоумышленник планировал масштабный поджог полицейских автомобилей в одном из подразделений города.

В ходе обыска в квартире задержанного силовик нашли детали самодельной бомбы и завели уголовное дело о покушении на террористический акт.