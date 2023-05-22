22 мая 2023, 13:20
Россиянина арестовали по делу о госизмене
ТАСС: Лефортовский суд арестовал жителя России по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал жителя России по делу о государственной измене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
Ходатайство в суд поступило от следователя ФСБ. Мужчину заподозрили в преступлении по статье «Государственная измена».
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«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Если Взводнова признают виновным, ему грозит до пожизненного лишения свободы», — отметили в суде.
Другие подробности по делу неизвестны, поскольку они содержат секретные данные.
Согласно реестру юридических лиц, Михаил Взводнов ранее был руководителем и учредителем компании «Виза Выборг», отметил ТАСС. Предприятие занималось осветительными приборами и занималось оптовой торговлей мебелью, но в 2021 году ее ликвидировали.
В Лефортовском суде отказались уточнить, является ли бывший руководитель компании фигурантом по уголовному делу.
Суд
ФСБ
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