Криминал 02 февраля 2023, 16:31 Россиянина арестовали по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене РИА «Новости»

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В Москве арестовали россиянина по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд столицы.

В судебной инстанции уточнили, что гражданина заключили под стражу. Фабулу дела не раскрывают. Материалы по нему поместили под гриф «совершенно секретно».

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пешкова С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель Лефортовского суда.

В судебной инстанции напомнили, что наказание по статье «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По закону к госизмене относят шпионаж, выдачу государственной тайны или любую помощь другому государству, направленную против безопасности России.

В январе ФСБ в Брянской области задержала подозреваемого по делу о госизмене. Известно, что в течение 2022 года фигурант несколько раз пытался проникнуть на Украину через территорию Белоруссии.