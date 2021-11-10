Россиянин зарубил топором нового сожителя бывшей жены и получил срок

Жителю Набережных Челнов, который натравил питбуля на возлюбленного бывшей жены, а потом убил мужчину, вынесли приговор. Он получил десять лет тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент «360».

«Свою вину мужчина частично признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — заявили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Кроме заключения на 10 лет в колонии строго режима преступник должен выплатить два миллиона рублей семье погибшего.

На вынесении приговора присутствовал отец убитого молодого человека.

«С момента преступления и до того дня его родители с нами на связь не выходили. На мой взгляд, подсудимый неискренен в своем последнем слове и выражал такие мысли, чтобы скостить себе срок», — заявил отец погибшего мужчины.

Осенью 2020 года 37-летний мужчина в Набережных Челнах был зол на свою бывшую супругу. В один из дней он взял топор, собаку и направился к ее работе. Женщина приехала туда со своим возлюбленным.

Сначала преступник разбил стекло в их автомобиле, а когда молодой человек попытался сбежать, бывший муж натравил на него питбуля, который повалил жертву на землю. После этого обвиняемый подошел к мужчине и зарубил его топором.