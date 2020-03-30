Россиянин зарезал жену и совершил самоубийство

Житель деревни в Раменском районе убил жену и оставил на крыльце дома. Самого мужчину нашли в бане — он совершил самоубийство. Сейчас следователи занимаются расследованием дела.

Женщину нашли мертвой 28 марта в деревне Толмачево, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Ее тело лежало на крыльце дачного дома. Многочисленные раны от ножа обнаружили на ее шее, груди и животе. После этого правоохранители нашли труп ее мужа.

Как выяснили полицейские, муж напал на свою жену во время ссоры. После убийства он покончил с собой. Смерть обоих супругов наступила почти за сутки до того, как тела нашли на дачном участке.

Следователи завели уголовное дело. Они взяли отпечатки пальцев и следы обуви, изъяли окровавленный нож, веревку, а еще нашли предсмертную записку. Что было написано в записке не сообщается. Расследование дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего выясняется.