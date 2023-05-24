Эксклюзив 24 мая 2023, 15:28 Россиянин зарезал тестя на улице за отказ вернуть ему жену Житель Сургута расправился с тестем на улице после отказа вернуть ему жену

Читать 360tv в

Поножовщиной закончилась встреча жителя Сургута с отцом жены. Мужчина нанес тестю не менее семи ранений после того, как тот отказался вернуть ему свою дочь. Момент нападения попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360». По этическим соображениям момент нанесения ударов показывать не стоит.

Очевидцами конфликта стали сотрудники заведения общепита. Они сняли кровь на припаркованной белой машине и лежащий труп. Вооруженный ножом злоумышленник пытался открыть дверь в заведение, не справился и пошел к своей машине.

Реклама

Знакомый с ситуацией источник «360» сообщил, что убийство стало следствием семейной ссоры. Напавший на тестя злоупотреблял наркотиками и часто избивал свою супругу. Отец женщины забрал ее домой, чтобы спрятать.

После прохождения лечения от наркотической зависимости мужчина вернулся, потребовал вернуть жену и получил отказ. В результате он подкараулил тестя около принадлежащего ему кафе, где напал с ножом. С места преступления он скрылся на своей машине.

В пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра уточнили, что подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Доехав до побережья Оби, мужчина сжег машину и скрылся. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции.