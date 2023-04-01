01 апреля 2023, 17:23
Россиянин зарезал собутыльника и спрятал тело в лифте
СК сообщил о задержании жителя Уфы, оставившего в лифте труп убитого собутыльника
Обвинение в убийстве предъявили следователи 48-летнему жителю Уфы. Труп погибшего от его рук нашли в лифте многоэтажного дома столицы Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.
По данным следствия, в минувший вторник обвиняемый собрал у себя в квартире компанию из брата и двух знакомых. В ходе распития алкоголя двое мужчин уснули, а между хозяином и гостем возник конфликт, в ходе которого владелец жилплощади ударил соперника ножом в шею.
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Чтобы вынести тело из дома, обвиняемый разбудил брата. Вместе они вытащили труп в лифт и вернулись в квартиру.
Убитого обнаружили местные жители, которые вызвали на место полицейских. В ходе обхода квартир правоохранители обнаружили пьяную компанию, а в помещении — следы крови.
Прибывшие на место следователи установили личность злоумышленника. Задержанный сначала все отрицал, а потом признался, что выпил большое количество алкоголя, не помнит тот вечер, а также причины конфликта и обстоятельства убийства.
По ходатайству следователей суд отправил подозреваемого под стражу. Криминалисты назначили проведение необходимых экспертиз.
Убийства
СК РФ
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