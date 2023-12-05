05 декабря 2023, 14:09
Россиянин забил котенка лопатой на глазах внука. За это его могут посадить на 5 лет
Житель Брянской области пойдет под суд за убийство котенка садовой лопатой
Пожилого жителя Брянской области будут судить за жестокую расправу над котенком на глазах внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Убийство котенка породы мейн-кун произошло 10 августа во дворе дома в деревне Супонево. Мужчина напился, взял садовую лопату и на глазах 10-летнего мальчика забил его питомца.
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В прокуратуре подчеркнули, что мальчик получил серьезную психологическую травму.
Против мужчины возбудили дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы направили в суд.
Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.
В конце октября стало известно о другом случае убийства животного. С овчаркой расправился житель Долинска в Сахалинской области. Он убил собаку и расчленил ее тело на глазах детей соседки.
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