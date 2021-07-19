Россиянин забил до смерти мать из-за ее проблем со здоровьем

Подсевший на спиртное 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре до смерти избил свою 58-летнюю мать, заявили в СК. У женщины начались проблемы со здоровьем, а обвиняемого это раздражало.

«По версии следствия, у потерпевшей в последнее время начались проблемы со здоровьем, она стала забывать дни и события, ее сына это раздражало. 10 июля 2021 года они пошли сдавать металлолом — и женщине стало плохо, она попросила присесть на лавочку, подозреваемый разозлился и избил свою мать руками и ногами», — сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В ведомстве добавили, что женщина умерла от побоев на месте. Ее тело правоохранители нашли на улице Совхозной, около жилого дома. Предполагаемого убийцу задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Полицейские осмотрели место преступления и нашли следы и предметы, которые помогут разобраться в произошедшем и наказать виновного в смерти женщины. По данным СК, обвиняемый злоупотребляет алкоголем.