Россиянин вытолкнул из окна кенийскую проститутку. Она выжила

В Калужской области 28-летний мужчина вытолкнул жительницу Кении в окно. Ему не понравилась ее реакция на требование вернуть часть денег.

В пятницу, 16 апреля, двое мужчин пригласили жительниц Кении и Нигерии, чтобы вместе провести вечер. Между одним из парней и девушкой из Кении произошел конфликт из-за денег.

«Я потребовал у нее половину суммы за оказание услуг, на что она достала деньги и кинула мне в лицо. После этого я толкнул ее в грудь, она вывалилась в окно», — рассказал следователям подозреваемый.

После этого мужчина взял деньги и пошел на кухню к своему другу. Одевшись, они спустились к девушке, которой уже под окнами не было. Кенийке удалось встать и дойти до противоположной стороны дома.

Подозреваемый добавил, что девушка, когда упала из окна третьего этажа, была в сознании. Сейчас девушка находится в больнице с переломами.

В Следственном комитете «360» рассказали, что на любителя проституток возбуждено уголовное по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый вину признал частично, следствию заявил, что совершил преступление неумышленно.