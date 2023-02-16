16 февраля 2023, 19:04
Россиянин выбросил из окна мать и покончил с собой
Появилось видео выбрасывающего из окна мать и ее вещи жителя Уфы
Тело разбившейся насмерть пенсионерки нашли под окнами девятиэтажного дома Уфы прохожие. Прибывшие на место криминалисты поднялись в квартиру женщины и там обнаружили ее мертвого сына. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.
В ведомстве заявили, что завели уголовное дело об убийстве. По версии следствия, мужчина расправился с матерью, а потом покончил с собой.
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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются криминалисты.
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По данным Telegram-канала Mash Batash, от рук 50-летнего сына погибла 83-летняя пенсионерка. Соседи рассказали, что мужчина употреблял наркотики.
В четверг, 16 февраля, уфимец сначала выкинул из окна вещи матери, а потом и саму пенсионерку, которая погибла от падения с высоты. Перед самоубийством мужчина отрезал у себя палец и половые органы.
В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Убийства
СК РФ
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