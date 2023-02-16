Эксклюзив 16 февраля 2023, 19:04 Россиянин выбросил из окна мать и покончил с собой Появилось видео выбрасывающего из окна мать и ее вещи жителя Уфы

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Тело разбившейся насмерть пенсионерки нашли под окнами девятиэтажного дома Уфы прохожие. Прибывшие на место криминалисты поднялись в квартиру женщины и там обнаружили ее мертвого сына. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве заявили, что завели уголовное дело об убийстве. По версии следствия, мужчина расправился с матерью, а потом покончил с собой.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются криминалисты.

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По данным Telegram-канала Mash Batash, от рук 50-летнего сына погибла 83-летняя пенсионерка. Соседи рассказали, что мужчина употреблял наркотики.

В четверг, 16 февраля, уфимец сначала выкинул из окна вещи матери, а потом и саму пенсионерку, которая погибла от падения с высоты. Перед самоубийством мужчина отрезал у себя палец и половые органы.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.