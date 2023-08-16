Криминал 16 августа 2023, 22:57 Россиянин в ходе ссоры с сожительницей поджег ее на балконе РЕН ТВ: пьяный житель Кузбасса поджег сожительницу на балконе в ходе ссоры Pxhere

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Пьяный конфликт между жителем Новокузнецка и его сожительницей завершился госпитализацией пострадавшей с серьезными ожогами. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, разъяренный мужчина вылил на женщину растворитель и поджег.

По словам собеседника журналиста, все произошло в минувшую субботу, 12 августа, в доме на проспекте Курако. Пара устроила посиделки на балконе с распитием алкоголя. В какой-то момент мужчина схватил бутылку с растворителем, вылил на сожительницу и поджег.

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Пострадавшую с ожогами второй и третьей степени доставили в больницу. Врачи заявили, что у женщины пострадали 32% тела. Буйного пиромана задержали. Выяснилось, что ранее он уже проходил обвиняемым по делу о причинении вреда здоровью средней тяжести. Теперь против него завели новое уголовное дело.

Ранее нетрезвый житель Соликамска из-за ссоры в семье сжег частный дом. В ходе очередного конфликта мужчина бросил горящую спичку на деревянный стол, который находился на веранде и наблюдал, как пламя постепенно охватывает всю постройку. Пожарных вызывать владелец недвижимости не стал, а просто скрылся с места. После задержания против него завели уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам принудительных работ.