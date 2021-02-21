Россиянин устроил стрельбу по прохожим с балкона

Мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома в Челябинске. В итоге сотрудники полиции задержали жителя, на которого завели уголовное дело о хулиганстве.

«Задержанным оказался ранее не судимый 39-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУМВД России по региону.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мужчина несколько раз выстрелил из окна квартиры и с балкона. При этом у задержанного были все необходимые документы на оружие. По информации пресс-службы, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полицейские пока устанавливают все обстоятельства случившегося. Возможной причиной стрельбы могли стать жалобы соседей, написало РИА ФАН. Сам дом находится на улице Зальцмана в Челябинске.