Россиянин украл со склада семечки на 870 тысяч рублей

Ранее судимый за кражи житель Кемерова вынес со склада, где трудился разнорабочим, 365 пачек семечек и две коробки кофе. Общая сумма ущерба составила около 870 тысяч рублей. Об этом сообщил региональный главк МВД.

С заявлением в полицию обратился директор склада, который недосчитался хранящегося там товара. Оперативники быстро установили личность похитителя.

Выяснилось, что злоумышленник дождался обеденного перерыва, чтобы все его коллеги ушли. Воспользовавшись ситуацией, он вынес два поддона с семечками и две коробки с кофе. Похищенное мужчина успешно продал.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальная мера наказания по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Часть похищенного товара полицейские обнаружили и вернули на склад.