Россиянин убил знакомого и скормил его собакам. Суд признал его невменяемым

Суд Братска отправил на принудительное лечение местного жителя, который убил и расчленил своего знакомого. Чтобы скрыть убийство, злоумышленник сварил останки и скормил их собакам. Об этом «360» рассказал мать убитого.

Женщина пояснила, что в конце февраля, знакомый пригласил ее сына помочь по ремонту. А именно снести стену в квартире. Там у мужчин возник конфликт и владелец жилплощади ударил работника ножом.

После этого он расчленил труп, кости сжег, а то, что осталось сварил и скормил собакам. Задержали его только в начале апреля. Он до последнего не признавался, а потом рассказал подробности.

Суд назначил обвиняемому психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В результате его отправили на лечение в закрытую клинику. Из-за диагноза подсудным он быть не может.

Женщина пояснила, что обвиняемый учился в школе, закончил техникум, служил в армии, по контракту прошел службу в Чечне, а потом работал водителем.

«Но это наследственное заболевание. Никак оно не может быть приобретенным», — заявила мать убитого парня.

Она подчеркнула, что не согласна с таким решением суда.

«Моего сына нет, а он наказание никакого не несет. Я даже не могу подать иск на моральный ущерб», — сказала женщина и добавила, что подала апелляцию. По ее словам, в данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе. На лечение его переведут в течении 10 дней.