Криминал 24 мая 2023, 02:51 Россиянин убил знакомого, расчленил и хранил части его тела в квартире СК: житель Адыгеи предстанет перед судом за убийство и расчленение знакомого Pxhere

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Житель Майкопа в ходе ссоры со своим знакомым, убил его, а затем расчленил. Правоохранители обнаружили фрагменты тела убитого в квартире обвиняемого, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Уголовное дело передали в суд.

Убийство произошло в начале марта в квартире обвиняемого — 54-летнего жителя Майкопа. К мужчине в гости зашел его знакомый и они вместе распивали алкоголь. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин напал на своего гостя с ножом и нанес ему множественные колото-резаные раны шеи и грудной клетки, указало ведомство.

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В результате нападения гость скончался. Хозяин квартиры после этого решил расчленить тело погибшего. Его фрагменты находились в квартире последующие четыре дня. На место преступления прибыли правоохранители, они обнаружили останки убитого.

«В ходе следственных действий обвиняемый признал вину в совершении убийства, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Там также отмечается, что в отношении обвиняемого провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, по результатам которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что в одном из отелей Бангкока обнаружили тело 27-летней украинской модели. По данным СМИ, ее убил польский турист. Мужчину уже задержали местные правоохранители. Предварительно, он расправился с жертвой при помощи бензопилы.