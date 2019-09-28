Россиянин убил женщину и ее детей по пути на вокзал

В Алтайском крае задержали мужчину, убившего свою знакомую и двух ее детей по дороге на вокзал. Подозреваемый — брат гражданского мужа погибшей.

27-летняя жительница Славгород и двое ее детей девяти и четырех лет пропали еще в конце августа. Как сообщили в алтайском управлении Следственного комитета, для их поиска была создана специальная комиссия с наиболее опытными оперативниками края.

«Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную кропотливую работу по установлению местонахождения пропавших — рассматривались и отрабатывались различные версии исчезновения — от самостоятельного выезда из региона, до криминальных. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины», — сообщили в СК.

Сложность в расследовании представляло и то, что женщина и ее дети пропали в тот день, когда собирались переезжать в другой регион. Вместе с ними исчезли их личные вещи и все документы.

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Как выяснили следователи, женщина попросила подвезти их на вокзал брата своего гражданского мужа. По дороге между ними произошла ссора, в результате которой молодой человек убил всех своих пассажиров, а тела спрятал в нескольких километрах от села Павловка. После задержания подозреваемый показал это место следователям.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе несовершеннолетних. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и поместить под стражу.