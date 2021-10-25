Россиянин убил сожительницу и спрятал ее тело в кладовке почти на полгода

Следователи раскрыли убийство трехлетней давности в Слюдянке. По версии СК, местный житель в 2018 году убил свою сожительницу, спрятал ее тело в кладовке на пять месяцев, а потом закопал труп в огороде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

«Следователями СК и следователями-криминалистами установлено, что мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка. В апреле 2019 года он закопал тело потерпевшей в огороде своего дома», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что до октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал. Следователи считают, что в ноябре 2018 года 49-летний обвиняемый напился, поссорился со своей 40-летней сожительницей и избил ее до смерти. Она умерла на месте от тяжелых травм. Сотрудники СК и полицейские нашли ключевого свидетеля, который узнал о преступлении недавно.

Правоохранители уже нашли в огороде обвиняемого тело убитой женщины. Мужчину заключили под стражу. Специалисты пока не закончили следственные действия.